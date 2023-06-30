كوادرادو يغادر يوفنتوس بعد انتهاء عقده

أعلن يوفنتوس يوم الجمعة، عن مغادرة الجناح الكولومبي خوان كوادرادو صفوفه بعد ثمانية مواسم و11 لقبا مع النادي الإيطالي عقب انتهاء عقده.

وخاض كوادرادو (35 عاما)، الذي يمكنه اللعب جناحا أو كظهير أيمن، 314 مباراة بقميص يوفنتوس بعد انضمامه من تشيلسي في 2015 وسجل 26 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة.

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وقال يوفنتوس في بيان "اليوم وبعد رحلة استغرقت ثمانية أعوام حان وقت الوداع لأن خوان كوادرادو سيغادرنا بعد فترة لا تنسى مليئة بالسعادة والابتسامات والمرح والحماس".

وأضاف "خوان جلب إلينا الطاقة الإيجابية داخل غرف الملابس وإلى عالمنا، كسب قلوب المشجعين بطريقة استثنائية وأصبح مرجعية داخل وخارج الملعب".

وساهم كوادرادو في فوز يوفنتوس بالدوري الإيطالي خمس مرات متتالية من 2015-2020 وبكأس إيطاليا أربع مرات، والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2017، وسبق له الفوز مع تشيلسي بالدوري

الإنجليزي الممتاز بموسم 2014-2015.