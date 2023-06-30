ميلان يعلن تعاقده مع لوفتوس-تشيك من تشيلسي

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع الإنجليزي روبن لوفتس تشيك، لاعب الوسط، قادما من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى نهاية يونيو عام 2027.
وذكر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن لوفتس تشيك المولود في عام 1996، تدرج في الفئات السنية لتشيلسي ولعب للفريق الأول للمرة الأولى عام 2014.
مادة اعلانية
وأضاف أن لاعبه الجديد، قضى سبعة مواسم في تشيلسي، وخاض تجربة الإعارة مع كريستال بالاس في موسم 2017 - 2018 وفولهام في موسم 2020/2021.
وخاض لوفتس تشيك 155 مباراة مع تشيلسي وسجل 13 هدفا وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس الرابطة مرة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ميلان يقترب من ضم الإنجليزي لوفتوس-تشيك من تشيلسيأكد تقرير إعلامي أن ميلان الإيطالي لكرة القدم اقترب من التعاقد مع روبن لوفتوس-تشيك لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي للانتقال إلى صفوف الأول خلال فترة ... رياضة عالمية
-
وفاة سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان السابقتوفي سيلفيو بيرلسكوني الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الاثنين.وكان ... رياضة عالمية
-
تورام يصل إلى ميلان للتوقيع مع إنتروصل المهاجم الفرنسي الدولي ماركوس تورام المنتهي عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني إلى ميلان صباح الثلاثاء لإنهاء صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر، حسب ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية