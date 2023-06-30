ميلان يعلن تعاقده مع لوفتوس-تشيك من تشيلسي

أعلن نادي ميلان الإيطالي عن تعاقده مع الإنجليزي روبن لوفتس تشيك، لاعب الوسط، قادما من تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى نهاية يونيو عام 2027.

وذكر ميلان في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن لوفتس تشيك المولود في عام 1996، تدرج في الفئات السنية لتشيلسي ولعب للفريق الأول للمرة الأولى عام 2014.

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وأضاف أن لاعبه الجديد، قضى سبعة مواسم في تشيلسي، وخاض تجربة الإعارة مع كريستال بالاس في موسم 2017 - 2018 وفولهام في موسم 2020/2021.

وخاض لوفتس تشيك 155 مباراة مع تشيلسي وسجل 13 هدفا وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس العالم للأندية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس الرابطة مرة.