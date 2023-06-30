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سبق لتاتا تدريب ميسي في برشلونة والأرجنتين

"تاتا": ميسي لن يكون في إجازة في إنتر ميامي

ميامي - فرانس برس
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اعتبر مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي الأرجنتيني خيراردو مارتينو أن مواطنه النجم ليونيل ميسي والإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس لن يكونا في نزهة في ولاية فلوريدا لكن من أجل حصد الالقاب.

وقال مارتينو الذي عين قبل ايام مدربا لإنتر ميامي في مؤتمر صحافي "غالبا ما يُشار إلى الولايات المتحدة وميامي بانهما محطتان للإجازة، لكن ذلك ليس صحيحا، انهما (ميسي وبوكيتس) هنا من اجل المنافسة".

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وسبق لمارتينو ان اشرف على ميسي وبوسكيتس عندما تولى تدري برشلونة كما لعب الاول باشرافه عندما كان مدربا لمنتخب الارجنتين ايضا.

وخسر إنتر ميامي آخر سبع مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الاخير في المنطقة الشرقية.

وسبق لمارتينو ان قاد فريق اتلانتا يونايتد الى احراز لقب الدوري الاميركي عام 2018 وهو يتوقع مستقبلا للدوري بوجود ميسي وقال في هذا الصدد "كون افضل لاعب في العالم قرر المجيء للعب في الدوري الاميركي فهذا الامر يفتح افاقا جيدة للنمو".

وانضم ميسي الى صفوف إنتر بصفقة حرة قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من اهتمام برشلونة فريقه السابق بالحصول على خدماته.

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