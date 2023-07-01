فابريغاس يعلن اعتزاله كرة القدم تمهيداً لدخول عالم التدريب

أعلن لاعب وسط منتخب إسبانيا السابق سيسك فابريغاس، يوم السبت، اعتزاله كرة القدم نهائيا بعمر السادسة والثلاثين، تمهيدا لدخوله معترك التدريب.

وقال فابريغاس لاعب أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني سابقا على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد 21 عاما قضيتها لاعبا محترفا جاء الوقت لكي أعلن اعتزالي".

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وتابع "سيبقى (مشواري) رحلة لا يمكن نسيانها. أريد توجيه الشكر من كل قلبي إلى جميع زملائي، المدربين الذين أشرفوا علي، المديرين الرياضيين، الرؤساء، مالكي الأندية، أنصار الفرق ومدير أعمالي".

ويملك فابريغاس سجلا ناصعا في الملاعب الكروية، حيث أحرز كأس العالم مع منتخب بلاده عام 2010 وكأس أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية في صفوف الفرق التي دافع عن ألوانها.

ويستهل فابريغاس مسيرته التدريبية بالإشراف على الفريق الرديف في نادي كومو الإيطالي من الدرجة الثانية والذي لعب في صفوفه مؤخرا.