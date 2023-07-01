مارسيليا ينهي أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كوندوغبيا

أعلن أولمبيك مارسيليا ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة عن أولى صفقاته الصيفية بتعاقده مع لاعب وسط منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى جوفري كوندوغبيا قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكتب مارسيليا في بيان صحافي "وقع لاعب الوسط مع النادي الأولمبي بعد نجاح زيارته الطبية"، دون الكشف عن مدة العقد أو مبلغ أي تعويض لناديه أتلتيكو مدريد الذي كان يرتبط معه بعقد حتى صيف 2024.

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وسيلعب الدولي الفرنسي السابق (5 مباريات دولية) الذي بات الآن قائدا لمنتخب جمهورية إفريقيا الوسطى، بإشراف مدربه السابق في فالنسيا الإسباني مارسيلينو الذي فاز معه بكأس الملك على حساب برشلونة في 2019.

وذكَّر النادي الفرنسي أن كوندوغبيا الذي تكوَّن في صفوف نادي لانس دافع عن ألوان "أندية اعتادت على المسابقات الأوروبية، من إشبيلية (الإسباني) إلى إنتر ميلان (الإيطالي) مرورا بموناكو".

وخاض كوندوغبيا الذي توج بطلا لإسبانيا مع أتلتيكو مدريد عام 2021، 20 مباراة في الليغا الموسم الماضي، مع دقائق قليلة في عام 2023 مقارنة بالنصف الأول من الموسم.

وسيعول كوندوغبيا على ثقة المدرب مارسيلينو المعين مؤخرًا خلفا للكرواتي إيغور تودور.

وتنتظر مرسيليا بداية حافلة بالموسم الجديد بين استئناف منافسات الدوري والدور الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.