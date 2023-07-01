يوفنتوس يعلن انتقال المهاجم الأميركي تيموثي وياه إلى صفوفه

أعلن يوفنتوس الإيطالي رسميا انتقال المهاجم الأميركي الدولي تيموثي وياه إلى صفوفه مقابل صفقة بلغت 10.3 مليون يورو وعقد لمدة خمس سنوات، كما أعلن النادي الشمالي العريق يوم السبت.

ودافع وياه، نجل النجم السابق الليبيري جورج وياه، رئيس بلاده حاليا، عن ألوان نادي ليل منذ عام 2019، وسيلعب في مركز الجناح الأيمن الذي كان يشغله الكولومبي خوان كودرادو المنتهي عقده مع السيدة العجوز بعد 8 سنوات في صفوف الأخير.

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وكان جورج وياه صاحب الكرة الذهبية عام 1995، دافع عن ألوان ميلان من 1955 إلى عام 2000.

ولد تيموثي وياه في نيويورك في فبراير عام 2000 ويحمل الجنسية الأميركية ويدافع عن ألوان منتخبها الوطني (29 مباراة دولية مع 4 أهداف) وشارك في صفوفه في مونديال قطر 2022.