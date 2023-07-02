إنييستا: لدي الرغبة في الاعتزال

لم يوضح أندريس إنييستا لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ما ينوي فعله بعدما رحل اللاعب الفائز بكأس العالم 2010 عن ناديه الياباني فيسيل كوبي في وداع مفعم بالمشاعر يوم السبت.
وأنهى اللاعب البالغ عمره "39 عاما"، الذي سجل الهدف الوحيد في فوز إسبانيا على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا، مسيرة امتدت خمس سنوات في اليابان بالمشاركة في 57 دقيقة خلال التعادل 1-1 مع كونسادول سابورو.
وهذه أول مرة يبدأ فيها إنييستا مباراة بالدوري الياباني هذا الموسم بعدما ابتلي لاعب الوسط بالعديد من الإصابات بشكل أثر على مشواره، بينما يحاول ناديه المنافسة على اللقب بشكل نادر.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن إنييستا قوله في استاد ميساكي بارك الممتلئ تماما بالمشجعين بينما كان يبكي: الأشهر الأخيرة الماضية كانت صعبة حقا علي وكذلك على المقربين مني، لدي الرغبة في الاعتزال وإنهاء مشواري أثناء وجودي في الملعب، وسأتخذ خطوتي المقبلة وفقا لهذه المشاعر.
وانضم إنييستا لفريق كوبي، المملوك لرجل الأعمال الملياردير هيروشي ميكيتاني، في صيف 2018 وقاد النادي لحصد لقبه الأول عندما فاز بكأس الإمبراطور في العام التالي.
وبلغ فيسيل كوبي قبل نهائي دوري أبطال آسيا في ظهوره الأول بالمسابقة القارية، ويحتل حاليا المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق نقطتين عن يوكوهاما مارينوس المتصدر.
ونفدت كل تذاكر مباراة السبت بعدما أعلن إنييستا قرار الرحيل.
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