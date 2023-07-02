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ليونيل ميسي

مالك إنتر ميامي يكشف عقد ميسي

العربية.نت
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كشف خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتقاضى حوالي 50 إلى 60 مليون يورو في الموسم، إضافة إلى منحه حصة في النادي بعد اعتزاله.

وكان بطل كأس العالم 2022 أعلن في الفترة الماضية أنه سينتقل إلى الدوري الأميركي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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مالك إنتر ميامي
مالك إنتر ميامي

وأوضح مالك إنتر ميامي في تصريحات لصحيفة "الباييس" الإسبانية أنه دخل في مفاوضات طويلة مع خورخي، والد ميسي ووكيل أعماله، امتدت لثلاث سنوات من أجل إقناع النجم ميسي بالانضمام إلى فريقه.

وأضاف: وكان من الضروري أن نتعاقد مع لاعبين قريبين من ميسي، لذلك تم ضم بوسكيتس، وستكون هناك صفقتان أو ثلاثا في الأيام المقبلة، كما تحدثنا أيضا إلى جوردي ألبا ودي ماريا، أما لويس سواريز فلديه عقد وشروط، ولا أعرف مدى إمكانية انتقاله إلى إنتر ميامي.

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