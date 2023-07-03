الغاني بواتينغ يحدد مستقبله خلال أسبوعين

يخطط كيفين برينس بواتينغ خلال الأسبوعين المقبلين لاتخاذ قراره النهائي فيما يتعلق بمواصلة مسيرته كلاعب أو الاعتزال، وذلك عقب نهاية تعاقده مع فريق هيرتا برلين، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وبدأ بواتينج، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في 2005 في هيرتا برلين وعاد للفريق في عام 2021 – بعد أن لعب لعدة أندية منها توتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا الإيطاليين وبرشلونة الإسباني، وشالكه وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين، لكن اللاعب البالغ من العمر (36 عاماً) نادراً ما لعب الموسم الماضي بسبب الإصابات.
وقال بواتينج في حدث قبل انطلاق منافسات يورو 2024 في ألمانيا، حيث أنه يعمل كسفير لبرلين إنه سيعلن عن قراره خلال الأسبوعين المقبلين، وأضاف: يجب أن أرى ما هو الأفضل بالنسبة لي، ما الذي يمكن لجسدي أن يقدمه. مازلت في مرحلة حيث أفكر كيف ستسير الأمور.
وواصل: كانت أسابيع وأشهر صعبة بعد الهبوط. لذلك قلت لجميع الجهات أنني بحاجة للراحة، إجازة قصيرة. ولكن القرار سأتخذه خلال الأسبوعين المقبلين، وبعد ذلك سأعلن عنه.
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