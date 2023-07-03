ستراسبورغ يتعاقد مع المدرب فييرا

أعلن ريسنغ ستراسبورغ المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم التعاقد مع باتريك فييرا مدربا جديدا لثلاثة مواسم يوم الأحد.

وقاد لاعب فرنسا السابق كريستال بالاس الإنجليزي منذ 2021 وحتى العام الجاري.

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وأقيل فييرا في منتصف مارس بعد الخسارة 1-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون والتي جعلته على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.

وقال مارك كيلر رئيس ستراسبورغ: انضمام باتريك سيساعدنا على تحقيق مزيد من التقدم واتخاذ خطوة للأمام.

وأشار كيلر إلى أن فييرا يتحلى بكل المواصفات التي يبحث عنها النادي فهو: مدرب بخبرة دولية وعلى دراية جيدة بالدوري الفرنسي ولاعبيه الشبان.

وأنهى ستراسبورغ الموسم الماضي في المركز 15.