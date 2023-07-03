مسؤول في لايبزيغ يؤكد مفاوضات سيتي وغفارديول

أكد ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم للشؤون الرياضية أن جوسكو غفارديول يريد الرحيل لمانشستر سيتي الإنجليزي ، مشيراً إلى أن النادي دخل في مفاوضات مع بطل دوري أبطال أوروبا.



وقال إيبرل لصحيفة " "لايبتسيغر فولكس تسايتونغ" يوم الاثنين غفارديول ومستشاروه أبلغونا برغبته في الانتقال لمانشستر سيتي. نحن في مفاوضات مع مانشستر. لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك في هذه اللحظة.

وجذب غفارديول (20 عاماً) أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بأدائه المذهل مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي.

وسينضم غفارديول إلى دومينيك سوبوسلاي المنتقل لليفربول مقابل 70 مليون يورو، وكريستوفر نكونكو، الذي انتقل إلى تشيلسي مقابل 60 مليون يورو، وكونارد لايمر الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.



وأنهى لايبزيغ الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني ، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما حصد لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي.

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