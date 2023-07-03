اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
غفارديول هالاند مانشستر سيتي لايبزيغ
غفارديول في مباراة الفريقين الموسم الماضي

مسؤول في لايبزيغ يؤكد مفاوضات سيتي وغفارديول

لايبزيغ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم للشؤون الرياضية أن جوسكو غفارديول يريد الرحيل لمانشستر سيتي الإنجليزي ، مشيراً إلى أن النادي دخل في مفاوضات مع بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال إيبرل لصحيفة " "لايبتسيغر فولكس تسايتونغ" يوم الاثنين غفارديول ومستشاروه أبلغونا برغبته في الانتقال لمانشستر سيتي. نحن في مفاوضات مع مانشستر. لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك في هذه اللحظة.

وجذب غفارديول (20 عاماً) أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بأدائه المذهل مع المنتخب الكرواتي في بطولة كأس العالم التي أقيمت العام الماضي.
وسينضم غفارديول إلى دومينيك سوبوسلاي المنتقل لليفربول مقابل 70 مليون يورو، وكريستوفر نكونكو، الذي انتقل إلى تشيلسي مقابل 60 مليون يورو، وكونارد لايمر الذي انتقل إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر.

وأنهى لايبزيغ الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الألماني ، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا، كما حصد لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية على التوالي.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عمليات نهب واسعة بالخرطوم في ظل الانفلات الأمني.. كيف واجهها السودانيون؟ عمليات نهب واسعة بالخرطوم في ظل الانفلات الأمني.. كيف واجهها السودانيون؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط