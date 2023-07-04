أوسيمين يقترب من تمديد عقده مع نابولي

اقترب نابولي المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم لأول مرة منذ 1990 من توقيع عقد جديد مع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين في ظل عدم رغبة أي نادٍ بالوصول إلى المبلغ الذي يطالب به النادي الجنوبي، وذلك وفق التقارير المحلية.

وأفاد موقع "فوتبول-إيطاليا" المتخصص بأخبار كرة القدم الإيطالية أن النادي الجنوبي عقد في الأيام القليلة الماضية اجتماعه الثاني مع وكيل أعمال اللاعب روبرتو كاليندا، وأن الطرفين اقتربا من التوصل لاتفاق يتضمن تحسين راتب ابن الـ24 عاماً، على أن يشمل العقد الجديد بنداً جزائياً، لكن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما من أجل حسم المسألة بحسب الموقع، وذلك لأنهما واثقان من أن اللاعب لن يرحل هذا الصيف مع النادي المرتبط به أصلاً حتى 2025.

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ويدين نابولي بالكثير للهداف النيجيري بعدما لعب دوراً رئيسياً في قيادته الى لقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990، بتسجيله 26 هدفاً في 32 مباراة خاضها في المسابقة الموسم المنصرم.

ولا يبدو أن أياً من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الذي يدافع عن ألوان نابولي منذ 2020، مستعد لدفع مبلغ 120 مليون يورو الذي يطالب به النادي الجنوبي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية الإثنين أن مواطنها باريس سان جيرمان تخلى عن مسعاه لضم أوسيمين هذا الصيف وسيصب تركيزه الآن على التعاقد مع مواطنه راندال كولو مواني من آينتراخت فرانكفورت الألماني.