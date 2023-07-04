باريس يعرض نصف مليار مقابل بقاء مبابي

كشف برنامج " الشرينغيتو" الإسباني الشهير أن باريس سان جيرمان عرض نصف مليار يورو على كيليان مبابي من أجل تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم.

وينتهي عقد النجم الفرنسي في 2024، وأشارت تقارير صحافية إلى أنه رفض تمديد عقده مع ناديه الحالي ويرغب في الرحيل مجانا إلى ريال مدريد الإسباني صيف 2024، بينما ذكرت وسائل إعلام أن باريس سان جيرمان سيعمل على بيعه في الصيف الحال حال عدم موافقته على تمديد عقده.

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وأفاد إدواردو إندا في برنامج " الشرينغيتو" أن باريس سان جيرمان يبذل جهده من أجل المحافظة على كيليان، وقدم له عرضا بقيمة 500 مليون يورو لمدة ثلاثة مواسم، وأن باريس يسعى للاحتفاظ باللاعب بأي ثمن.

وينتظر ريال مدريد التحركات النهائية بين باريس سان جيرمان وبيئة مبابي، وأن نادي العاصمة الإسبانية يرغب في تقديم 200 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان، إذا وافق الأخير على بيعه.