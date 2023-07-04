بيلنغهام يكشف رسالة بيكهام عقب انضمامه إلى ريال مدريد

كشف جود بيلنغهام أن نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام وجه له رسالة، تمنى له فيها التوفيق، بعد الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأصبح بيلنغهام "20 عاما" سابع لاعب بريطاني ينضم إلى ريال مدريد، وذلك بعد أن أبرم النادي الملكي صفقة ضم اللاعب من بوروسيا دورتموند الألماني في يونيو الماضي مقابل 103 ملايين يورو (112 مليون دولار).

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وضمت قائمة اللاعبين البريطانيين الذين انضموا إلى ريال مدريد في تاريخه أيضا، بيكهام وغاريث بيل ومايكل أوين.

وربما كان بيكهام أبرز لاعب بريطاني انضم إلى ريال مدريد، حينما انتقل إلى الفريق الملكي في عام 2003 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد عززت تلك الصفقة مكانته على المستوى العالمي، وقد تواصل قائد المنتخب الإنجليزي السابق مؤخرا مع بيلينغهام، بعد انضمام الأخير إلى ريال.

وقال بيلنغهام إنه قد يستفيد من دراية بيكهام وغيره من اللاعبين السابقين باللعب في مدريد.

وقال بيلنغهام في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": ديفيد بيكهام وجه لي رسالة تمنى لي من خلالها التوفيق.

وأضاف أن هذا كان من بين ردود الفعل التي تلقاها وأنه يسمع العديد من الأشياء والنصائح، وأشار إلى أن ردود الفعل كانت إيجابية من اللاعبين السابقين.