بيلنغهام يلجأ إلى "هاتفه" للتأقلم في إسبانيا

لجأ جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد إلى أحد التطبيقات المتخصصة بتعليم اللغات وذلك لتحسين لغته الإسبانية قبل البدء بشكل فعلي مع فريقه الجديد الذي اشترى عقده من دورتموند الألماني الشهر الماضي.
وانضم بيلنغهام (20 عاماً) إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 103 ملايين يورو، في واحدة من أكبر صفقات الصيف الجاري في المسابقات الأوروبية.
وقال بيلنغهام في تصريحات إعلامية: من أول الأشياء التي أفعلها للتأقلم مع حياتي الجديدة في إسبانيا هي تعلم اللغة، بدأت منذ 9 أيام باستخدام تطبيق تعليمي بهدف زيادة مخزوني اللغوي في الإسبانية وذلك بالإضافة إلى ما تعلمته سابقاً خلال مرحلة الدراسة، إنني أتعامل مع الأمر بجدية.
وأصبح جود سابع لاعب بريطاني ينضم إلى ريال مدريد عبر التاريخ وذلك في قائمة تضم الأسطورة ديفيد بيكهام ومايكل أوين بالإضافة إلى غاريث بيل.
-
بيلنغهام: الألقاب جذبتني إلى ريال مدريديضع النجم الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلنغهام نصب عينيه التواجد بجانب أساطير نادي ريال مدريد الإسباني التاريخيين، بعدما حقق حلمه بالانتقال للفريق ... رياضة عالمية
-
بيلنغهام يرفض "المال".. ويرتدي قميص زيدان الأيقونيأكد لاعب الوسط الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلنغهام المنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني أنه سيرتدي القميص الرقم 5 تكريماً لنجم النادي ومدربه السابق ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يضم بيلنغهام بعقد طويل الأمدأعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء ضم لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنغهام من بوروسيا دورتموند الألماني بعقد لمدة ستة مواسم.وذكر ... رياضة عالمية