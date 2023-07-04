بيلنغهام يلجأ إلى "هاتفه" للتأقلم في إسبانيا

لجأ جود بيلنغهام لاعب ريال مدريد إلى أحد التطبيقات المتخصصة بتعليم اللغات وذلك لتحسين لغته الإسبانية قبل البدء بشكل فعلي مع فريقه الجديد الذي اشترى عقده من دورتموند الألماني الشهر الماضي.

وانضم بيلنغهام (20 عاماً) إلى ريال مدريد الإسباني مقابل 103 ملايين يورو، في واحدة من أكبر صفقات الصيف الجاري في المسابقات الأوروبية.

مادة اعلانية

وقال بيلنغهام في تصريحات إعلامية: من أول الأشياء التي أفعلها للتأقلم مع حياتي الجديدة في إسبانيا هي تعلم اللغة، بدأت منذ 9 أيام باستخدام تطبيق تعليمي بهدف زيادة مخزوني اللغوي في الإسبانية وذلك بالإضافة إلى ما تعلمته سابقاً خلال مرحلة الدراسة، إنني أتعامل مع الأمر بجدية.

وأصبح جود سابع لاعب بريطاني ينضم إلى ريال مدريد عبر التاريخ وذلك في قائمة تضم الأسطورة ديفيد بيكهام ومايكل أوين بالإضافة إلى غاريث بيل.