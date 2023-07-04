جيسوس: اخترت الهلال على المنتخب السعودي.. وأتمنى برناردو

كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أنه فضل تدريب الهلال على المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، موضحا أن قرار عودته إلى ناديه السابق استغرق ساعتين وذلك لإكمال مشروعه الذي لم ينته، وتمنى أن يتمكن من تدريب برناردو سيلفا مجددا بعد أن أشرف على تدريبه في بنفيكا سابقا، فيما وصف الدوري السعودي بالجذاب.

وكان الهلال أعلن في الفترة الماضية عن عودة مدربه جيسوس إلى قيادة الفريق لمدة موسم واحد، بعد أن أشرف في صيف 2018 على تدريب الفريق الأزرق لمدة 6 أشهر تقريبا.

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وقال جيسوس في مقابلة تلفزيونية تناقلتها وسائل الإعلام البرتغالية، يوم الثلاثاء، قبل مغادرته إلى معسكر فريقه في النمسا استعدادا للموسم الجديد: تم حل كل شيء في ساعتين، لم أكن أنتظر، لقد اتفقت عمليا مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن عندما ظهر عرض الهلال، اعتقدت أنني يجب أن أكمل مشروعا لم ينته، أخبرت رئيس الاتحاد السعودي ورئيس الهلال أيضا أن يتم منحي فرصة الاختيار، واخترت الهلال.

وأضاف البالغ من العمر "68 عاما" بشأن إمكانية تدريب مواطنه برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، في الهلال: بالطبع أود انضمامه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، أحب أن يأتي إلى الهلال.

ووصف المدرب البرتغالي الدوري السعودي بالمثير، مشيرا إلى أن العديد من النجوم اتجهوا إلى المسابقة، وأردف: الدوري السعودي جيد جدا للاعبين وذات الأمر بالنسبة للمدربين.

وواصل جيسوس حديثه: إنها مسابقة جذابة، هناك العديد من اللاعبين المميزين مثل كريستيانو رونالدو وبنزيمة، لذلك المنافسة ستكون معقدة للغاية، ولدي ميزة أنني أعرف 11 لاعبا من الهلال حاليا، الذين عملوا معي سابقا، والآن سأنتظر الأجانب الثلاثة الذين سنضمهم، سنعمل على التعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، لأن النادي لديه هذه الإمكانية.

وكان الهلال تعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي إضافة إلى المدافع الدولي السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي اللندني.