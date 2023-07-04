حرمان أوساسونا من أوروبا بسبب قضية عمرها 10 أعوام

لن يشارك أوساسونا في دوري المؤتمر، بطولة المستوى الثالث للأندية الأوروبية لكرة القدم، في الموسم المقبل بعد أن قال النادي الإسباني يوم الثلاثاء إنه استبعد من المسابقة بقرار الاتحاد الأوروبي "يويفا" بسبب فضيحة تلاعب في نتائج المباريات قبل عشر سنوات.



وتأهل أوساسونا للدور تمهيدي بدوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلال المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني بالموسم الماضي، لكنه تورط في فضيحة تلاعب بالنتائج بموسم 2013-2014، ونتجت محاكمة في مطلع 2020 عن إدانة العديد من المسؤولين السابقين بالنادي، ورحبت بالقرار الإدارة التالية للنادي.



وتحت قواعد "يويفا" فإن أي فريق متورط في التلاعب بالنتائج منذ أبريل 2007 يمكن أن يستبعد من المسابقة الأوروبية التالية التي يتأهل لها، بينما لم يبلغ أوساسونا أي مسابقة أوروبية منذ موسم 2006-2007.



ويعني قرار "يويفا" أن أتليتك بلباو صاحب المركز الثامن في الدوري الإسباني سيخوض الدور التمهيدي للمؤتمر الأوروبي، وتقام مباراة الذهاب يوم 24 أغسطس المقبل.



وتنطلق الأدوار التمهيدية لدوري المؤتمر بموسم 2023-2024 الأسبوع المقبل.



وأكد أوساسونا في بيان أنه سيواصل دراسة خياراته القانونية ليتمكن من اللعب في أوروبا بالموسم المقبل.

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