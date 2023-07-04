مفاجأة.. برشلونة يدفع رواتب ليونيل ميسي حتى 2025

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أن الأخير ما زال يدفع رواتب ليونيل ميسي، وسيفعل ذلك حتى عام 2025، وذلك رغم مغادرته النادي الكتالوني صيف 2021.

وترك ميسي برشلونة في أغسطس 2021 وانتقل كلاعب حر إلى باريس سان جيرمان، والشهر الماضي قرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأميركي.

مادة اعلانية

وقال جوان لابورتا لصحيفة "لا فانغوارديا" الكتالونية مساء الاثنين: نحن مدينون لميسي بأموال، لقد تم تأجيل جزء من رواتبه من قبل مجلس الإدارة السابق، وسنستمر بدفع المال لليونيل حتى 2025.



وكان ميسي صاحب أعلى مرتب بين لاعبي برشلونة قبل رحيله، لكن خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". اتفقت إدارة خوسيه ماريا بارتوميو على تأجيل مجموعة من رواتب اللاعبين قال خلالها مجلس الإدارة إن ذلك سيوفر 172 مليون يورو من خزينة النادي.

وأشارت مصادر مقربة من النادي إلى أن ميسي وافق على تأجيل مبلغ 50 مليون يورو من رواتبه في عقده الذي وقعه مع إدارة النادي عام 2017، إذ تم التفاوض معه على التأجيل قبل 18 شهراً من نهاية التعاقد وبعد ذلك رحيله إلى باريس.

وسيتقاضى ليونيل ميسي ما بين 50-60 مليون دولار أميركي من عقده مع إنتر ميامي، بالإضافة إلى عدة مزايا أخرى منها أرباح من اشتراكات "أبل تي في".