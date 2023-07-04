ميلان يخطط لإعادة موراتا إلى الدوري الإيطالي مجدداً

يرغب ميلان بإعادة الإسباني ألفارو موراتا إلى الدوري الإيطالي من خلال تفعيل البند الجزائي في عقده مع فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، وذلك بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ودافع ابن الثلاثين عاماً عن ألوان الغريم يوفنتوس على فترتين، الأولى بين 2014 و2016 قادماً من ريال مدريد، والثانية بين 2020 و2022 على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد.

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وتوج موراتا خلال مغامرته الإيطالية بلقب الدوري مرتين والكأس ثلاث مرات والكأس السوبر مرة واحدة، كما بلغ مع "السيدة العجوز" نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2015 حين خسر أمام برشلونة 1-3.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن ميلان يرغب بضم الإسباني هذا الصيف، مستفيداً من الأموال التي حصل عليها جراء بيع ساندرو تونالي لنيوكاسل الإنجليزي في صفقة قياسية للاعب إيطالي قدرت بستين مليون جنيه استرليني.

وسيبت ميلان، الذي تنازل عن لقب الدوري الإيطالي الموسم المنصرم لصالح نابولي واكتفى بالمركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، بمسألة المهاجم الدولي الإسباني خلال الأسبوع الحالي، كما سيعقد اجتماعاً مع مسؤولي ساسوولو لمحاولة الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الإيطالي دافيدي فراتيزي (23 عاماً) الذي يثير اهتمام الغريم التقليدي إنتر وروما أيضاً.