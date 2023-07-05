البرازيل تعين مدرباً مؤقتاً لحين وصول أنشيلوتي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يوم الأربعاء تعيين المدرب فيرناندو دينيز مديرا فنيا مؤقتا للمنتخب البرازيلي بعقد لمدة عام واحد فقط لحين انتقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الإسباني إلى تدريب المنتخب البرازيلي في منتصف العام المقبل.

وأوضح إدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي للعبة لدى الإعلان عن تعيين دينيز أن أنشيلوتي سيكون مديرا فنيا للفريق في بطولة كوبا أميركا 2024.

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ويتولى دينيز قيادة المنتخب البرازيلي بشكل مؤقت إلى جانب عمله مديرا فنيا لفريق فلومينيزي البرازيل على أن تكون فترة عمله مع المنتخب البرازيلي في الأشهر المقبلة قاصرة على فترات ارتباط الفريق بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.



وقال رودريغيز في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعيين دينيز بمقر الاتحاد البرازيلي في ريو دي جانيرو:"لدينا العديد من المدربين الرائعين في البرازيل. دينيز أحدهم. أدركت عمله المبتكر وفلسفته مع الأندية التي تولى تدريبها، أحب بالفعل نزعاته الخططية وتجديداته. ولهذا، فإنه مدرب يتشابه مع المدرب أنشيلوتي الذي سيتولى المسؤولية في كوبا أميركا، فلديهما نفس النزعة.