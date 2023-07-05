الخليفي: مبابي أمام خيارين.. وليست "غلطتي" تغيير رأيه

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اشترط ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي على كيليان مبابي توقيع عقد جديد إذا ما أراد الاستمرار في نادي العاصمة، مشيراً إلى أن ما حدث "ليست غلطته".
وفاجأ مبابي ناديه بعدم رغبته تمديد التعاقد بينهما إلى ما بعد 2024، وذلك بعدما وقع عقده الحالي في مايو من العام الماضي بعد مفاوضات ماراثونية.
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وقال الخليفي خلال تقديم لويس إنريكي مدرباً جديداً لباريس: "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل مجاني".
وأتبع: "قال مبابي سابقاً إنه لن يرحل مجاناً. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".
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