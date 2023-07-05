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إنريكي مع قميص النادي الفرنسي

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع إنريكي

باريس - رويترز
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قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، إنه تعاقد مع مدرب برشلونة وإسبانيا السابق لويس إنريكي بعقد يمتد لعامين بعد انفصاله عن كريستوف غالتييه يوم الأربعاء.

وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.

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ورحل إنريكي عن منتخب إسبانيا بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس العالم 2022.

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