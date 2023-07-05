باريس ينفصل عن مدربه الفرنسي غالتييه

انفصل باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الأربعاء عن مدربه كريستوف غالتييه لُيسدل الستار على موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الذي يتبقى عام على نهاية عقده.



ووقع غالتييه عقدا لمدة عامين عندما وصل إلى استاد "بارك دي برينس" قبل موسم 2022-2023، لكن رغم قيادة الفريق للانفراد بالرقم القياسي للفوز بالدوري المحلي للمرة 11 فإن الفشل في دوري أبطال أوروبا عاد ليطارده.



ومن المتوقع أن يعلن نادي العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ترك منصبه كمدرب لمنتخب بلاده عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم الأخيرة بركلات الترجيح أمام المغرب.

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