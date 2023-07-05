برشلونة يتعاقد مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز

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أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء تعاقده مع المدافع إينيغو مارتينيز قادماً من صفوف أتلتيك بلباو في صفقة انتقال حر.
وأشار النادي الكاتالوني إلى أن المدافع الدولي الإسباني (32 عاماً) وافق على توقيع عقد مدته عامان وبشرط جزائي قدره 400 مليون يورو.
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ولعب مارتينيز 357 مباراة دورية مع أتلتيك بلباو وريال سوسييداد سجل خلالها 22 هدفاً.
وبات مارتينيز ثاني صفقات برشلونة في فترة الصيف الحالي بعد ضم الألماني إلكاي غندوغان قائد مانشستر سيتي بعقد يمتد لـ3 أعوام.
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