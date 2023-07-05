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هاري كين توتنهام وولفرهامبتون
عقد كين مع توتنهام ينتهي العام المقبل

توخيل يزور كين في منزله لإقناعه بالانتقال إلى بايرن

لندن - د ب أ
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كشف تقرير إخباري يوم الأربعاء أن توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم زار هاري كين قائد فريق توتنهام الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي، بهدف إقناعه بالانضمام إلى بايرن في الصيف.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية في عددها الصادر يوم الأربعاء أن توخيل وحسن صالح حميديتش اجتمعا مع هاري كين في منتصف مايو الماضي في منزله في العاصمة البريطانية لندن، وكان اللاعب معجباً بفكرة الانتقال إلى بافاريا، أملاً بالفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وينوي بايرن ميونخ تجهيز عرض ثان لهاري كين بعد أن تقدم بعرض سابق قيمته نحو 70 مليون يورو قوبل بالرفض، وذلك قبل عام من نهاية عقد المهاجم الإنجليزي الدولي.

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ويتطلع بايرن ميونخ المتوج ببطولة الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي إلى التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض روبرت ليفاندوفسكي الذي انتقل إلى برشلونة صيف العام الماضي.

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