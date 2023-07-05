حارس باريس سان جيرمان يغادر العناية المركزة

غادر الإسباني سيرخيو ريكو حارس المرمى البديل لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، العناية المركزة الأربعاء، فيما يواصل تعافيه من إصابة في الرأس بعد خروجه من غيبوبة، بحسب ما أفادت تقارير طبية.
وسيواصل الحارس البالغ من العمر "29 عاماً" تلقّي العلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية، حيث أُدخل في 28 مايو بعد حادثة سقوطه عن صهوة جواد في مهرجان محلي.
وقال المستشفى في تقرير أرسله إلى وسائل إعلام: لقد خرج سيرخيو ريكو من وحدة العناية المركزة، حيث كان تحت المتابعة والمراقبة الدقيقة خلال الأسابيع الخمسة التي كان فيها تحت رعاية فريق العناية المركزة إلى جانب أخصائيين آخرين.
وأضاف أنه :اعتباراً من يوم الأربعاء، نُقل إلى جناح في المستشفى حيث سيستمر في تلقي الرعاية الطبية والتمريضية من فريق آخر من المتخصصين في المستشفى.
وكانت مصادر طبية أكدت لـ "وكالة فرانس برس" الأسبوع الماضي أن ريكو واعٍ ويتواصل مع محيطه بعد خروجه من غيبوبة.
وفاز ريكو بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرتين مع إشبيلية وانضم إلى سان جرمان بصفقة دائمة في 2020 بعد موسم على سبيل الإعارة.
-
باريس سان جيرمان يدعو لمؤتمر صحافيدعا نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لمؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، وسط تكهنات بشأن قرب الإعلان عن تعيين الإسباني لويس إنريكي في منصب ... رياضة عالمية
-
لوكاس هرنانديز يقترب من باريس سان جيرمانسينضم الظهير الدولي الفرنسي لوكاس هرنانديز "قريبًا" إلى باريس سان جيرمان قادمًا من بايرن ميونخ الألماني مقابل 40 مليون يورو، وفق ما علمت وكالة فرانس ... رياضة عالمية
-
حارس باريس سان جيرمان يستفيق من غيبوبتهقالت زوجة سيرجيو ريكو يوم الاثنين إن حارس باريس سان جيرمان استفاق من غيبوبة مستحثة بعدما توقف الأطباء عن تخديره بعد تعرضه لإصابات خطيرة بعد أن صدمته ... رياضة عالمية