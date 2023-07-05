دي ماريا يعود إلى بنفيكا مجاناً

عاد أنخيل دي ماريا إلى بنفيكا بطل دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم يوم الأربعاء في فترة ثانية للجناح الأرجنتيني مع الفريق الذي بدأ معه رحلته في أوروبا وارتدى قميصه من 2007 إلى 2010.
ونشر بنفيكا فيديو للإعلان عن ضم اللاعب البالغ عمره "35 عاما" وقال: أهلا بك مجددا دي ماريا.
وأشارت تقارير إلى أن مدة العقد ستكون عام واحد في صفقة انتقال مجاني.
ورحل دي ماريا من بنفيكا إلى ريال مدريد الإسباني حيث فاز مع بالدوري بالإضافة إلى لقبين في كأس ملعب إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
ولعب دي ماريا الموسم الماضي مع يوفنتوس الإيطالي بعد سبعة أعوام ناجحة مع باريس سان جيرمان.
وسينضم دي ماريا إلى مواطنه نيكولاس أوتامندي. وفاز الثنائي بكأس العالم مع الأرجنتين العام الماضي.
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