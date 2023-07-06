أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع أزبيليكويتا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع اللاعب الدولي السابق سيزار أزبيليكويتا يوم الخميس بعد انتهاء مشواره مع تشيلسي الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه طيلة 11 عاماً، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي إعلان ابن الـ33 عاماً بعد يومين من رحيل لاعب هام آخر في النادي اللندني هو مايسون ماونت الذي التحق يوم الأربعاء بمانشستر يونايتد.

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وقال المدافع ولاعب الجناح في حسابه على تويتر "إنها من دون شك أصعب رسالة أكتبها، لكني أردت أن أكون من يعلن ذلك: بعد 11 عاماً على رفع الراية الزرقاء بفخر، حان الوقت لمغادرة تشلسي".

ونشر النادي اللندني في موقعه الرسمي مقطع فيديو لأزبيليكويتا وهو يبكي خلال إعلانه الرحيل عن النادي الذي انضم اليه عام 2012 من مرسيليا الفرنسي مقابل أقل من 9 ملايين يورو.

ولعب الإسباني 508 مباريات بقميص تشلسي، محرزاً خلال هذا المشوار تسعة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2021 و"يوروبا ليغ" مرتين عامي 2013 و2019 وكأس العالم للأندية عام 2021، إضافة الى تتويجه بطلاً للدوري الممتاز مرتين والكأس الإنجليزية أربع مرات.