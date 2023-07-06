باريس يتعاقد مع السلوفاكي شكرينيار في صفقة انتقال حر

أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم استقدام المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار الخميس، في صفقة انتقال حرّ من إنتر الإيطالي لمدة خمسة مواسم.

وبعد يوم من الإعلان عن قدوم المدرب الإسباني، لويس إنريكي، بدلاً من المقال كريستوف غالتييه، تعاقد بطل فرنسا 11 مرة مع المدافع البالغ 28 عاماً والذي أمضى ستة مواسم في صفوف إنتر وصيف بطل أوروبا.

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