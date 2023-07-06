كيم مين جاي يقترب من تعزيز دفاع بايرن

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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الخميس أن المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي اقترب من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني قادما من نابولي بطل الدوري الإيطالي.
وأشارت الشبكة إلى أن كيم توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ بشأن البنود الشخصية للعقد الذي من المقرر أن يمتد لخمسة أعوام، وسيخضع للفحص الطبي الإلزامي في وقت لاحق في بلاده بعد وصول أطباء النادي البافاري إلى كوريا الجنوبية.
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ومن المتوقع أن يدفع بايرن 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ عمره 26 عاما والذي ساهم في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، والذي يتواجد حاليا في كوريا الجنوبية حيث يقضي الخدمة العسكرية.
ويسعى بايرن للتعاقد مع قلب دفاع جديد في ظل اقتراب لوكاس هيرنانديز من الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
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