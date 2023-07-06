مدرب البرازيل الجديد: أنشيلوتي لن يتدخل بعملي

أكد فرناندو دينيز المدرب الجديد لمنتخب البرازيل لكرة القدم أنه سيعمل باستقلالية ولن يعاني من أي تدخل من الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي سيخلفه في المنصب خلال النصف الثاني من العام المقبل.



وأبلغ دينيز مؤتمرا صحافيا الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت غرينيتش) بمقر الاتحاد البرازيلي بعد تعيينه لمدة 12 شهرا: سأحظى باستقلالية وحرية في عملي دون أي تدخل.



وأشار إدينالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي بعد تقديم دينيز أن أنشيلوتي، الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى منتصف العام المقبل، سيصبح مدرب البرازيل القادم في النصف الثاني من 2024.



وأضاف رودريغيز: أنشيلوتي سيكون هنا بالتأكيد. لكنه أشار إلى أن المدرب الإيطالي وحده "سيحدد متى سيصل".



وأوضح رودريغيز في اليوم السابق أن أنشيلوتي سيقود المنتخب بدءا من كأس كوبا أميركا 2024 التي تقام بين 20 يونيو و14 يوليو بالولايات المتحدة.



وتولى دينيز، الذي سيقسم وقته بين تدريب المنتخب وفريق فلومينيسي، القيادة بعد خسارة البرازيل وديا من المغرب والسنغال هذا العام، وسيبدأ مشواره في تصفيات كأس العالم 2026.



وامتدح دينيز نجم باريس سان جيرمان نيمار، ولم يستبعد عودة الشراكة مع باولو هنريكي غانسو زميله السابق في سانتوس والذي يلعب تحت قيادة دينيز حاليا في فلومينيسي.

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