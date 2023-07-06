نجم البرازيل وحسناء أميركا أول المنضمين إلى "ثريدز"

أصبح البرازيلي ريتشارلسون نجم منتخب البرازيل وتوتنهام اللندني، وكذلك النجمة الأميركية أليكس مورغان أول لاعبي كرة القدم انضماماً إلى تطبيق "ثريدز" الذي انطلق يوم الخميس والمملوك لمارك زوكربيرغ مالك "ميتا".

وظهر "ثريدز" كمنافس لمنصة "تويتر"، وتوجه عدد كبير من المشاهير إلى الاشتراك، ومن بينهم رياضيون مشاهير في مختلف الألعاب.

مادة اعلانية

ومن أوائل لاعبي كرة القدم الذين انضموا إلى "ثريدز" ريتشارلسون لاعب توتنهام ومنتخب البرازيل الذي سجل هدفاً رائعاً في مرمى صربيا بكأس العالم الأخيرة، إذ يملك 1,6 مليون متابع على "تويتر"، ويوم الخميس افتتح حسابه على التطبيق الجديد مكتفياً برمز تعبيري لطائر.



وانضمت الحسناء الأميركية أليكس مورغان إلى التطبيق في الساعات الأولى، إذ من المتوقع أن تكون أكثر تفاعلاً مع متابعيها عندما تقام كأس العالم في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبعيداً عن كرة القدم، انضم النجم ستيف كري لاعب غولدين ستيت واريورز لكرة السلة الأميركية تدوينته الأولى وهي عبارة عن صورة له يلعب الغولف، أما الظهير الربعي الشهير توم برادي فكتب مازحاً "أحاول فقط أن أحضر إلى الحفلة مبكراً لمرة واحدة في حياتي".

وكتب شاكيل أونيل الفائز بالدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين 4 مرات "ديزل هنا" في إشارة إلى أحد الألقاب التي اشتهر بها.



