استحداث مواجهة بين بطلي الدوري الأوروبي وكأس سودامريكانا

أطلق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" واتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية "الكونميبول" يوم الجمعة بطولة "تحدي الأندية" الجديدة التي تجمع بين بطل الدوري الأوروبي إشبيلية الإسباني والفائز بكأس سودامريكانا إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري.

وفي إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين، فإن النسخة التجريبية من البطولة ستقام في 19 من الشهر الجاري في استاد رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية.

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وقال الكونميبول في بيان إن "تحدي الأندية مباراة واحدة تقام على مدار 90 دقيقة. لا يوجد وقت إضافي، لذا إذا انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، تحتكم مباشرة لركلات الترجيح".

وأضاف "سيحصل الفائز على درع وميداليات مصممة خصيصا للمناسبة".

وتحمل هذه النسخة اسم "أنطونيو بويرتا الثاني عشر" تكريما لذكرى لاعب إشبيلية السابق الذي توفي في 2007 عن عمر 22 عاما بعدما تعرض لأزمة قلبية.