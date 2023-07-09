حارس باريس سان جيرمان يستفيق من الغيبوبة.. ويوجه رسالة

قال سيرجيو ريكو، حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إنه يشعر أنه محظوظ للغاية حيث يواصل التعافي بعد خروجه من الرعاية المركزة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أنه تم نقل الحارس الإسباني البالغ من العمر (29 عاما)، الذي كان في الرعاية المركزة بعد أن تعرض لحادث في مايو الماضي، إلى جناح عام مطلع هذا الأسبوع.
وذكرت تقارير أن ريكو تعرض لإصابات خطيرة في الرأس وكان في غيبوية بعدما صدمه حصان أثناء مشاركته في رحلة بإقليم "ال روسيو" بإسبانيا.
ونشر ريكو منشورا على "إنستغرام" يوم الأحد وذكر فيه: أردت أن أشكر كل شخص من الذين أظهروا وأرسلوا لي حبهم في هذه الأيام الصعبة.
وأضاف: أواصل العمل على التعافي، وأتحسن كل يوم. أشعر أنني محظوظ للغاية. مرة أخرى، شكرا لكم وأتمنى أن أراكم قريبا.
ولعب ريكو لإشبيلية، ولعب معارا لفريق فولهام في موسم 2018 / 2019، ومرة آخرى في سان جيرمان في موسم 2019 / 2020 قبل أن ينضم لسان جيرمان بشكل نهائي في 2020.
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