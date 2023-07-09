دينامو كييف يفتح النار: فناربخشه بلا شرف وضمير

وصف دينامو كييف الأوكراني فناربخشه بأنه فريق بلا شرف وضمير في بيان شديد اللهجة بعد أن سافر الفريق التركي للعب وديا في روسيا.

ويلعب فناربخشه مع زينيت سان بطرسبرغ ورد ستار بلغراد ونيفتشي الأذربيجاني في كأس باري الودية ابتداء من يوم الأحد وستقام المباريات في ملعب غازبروم في سان بطرسبرغ.

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وعوقبت الفرق الروسية بالاستبعاد من مسابقات الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي (اليويفا) بعد هجوم البلاد على أوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.

وقال دينامو في بيان: طغى المال الدموي لشركة غازبروم (عملاق الغاز الروسي) على كل شيء بالنسبة لك وتركك بلا شرف وضمير.

واتهم دينامو النادي التركي بقبول: صدقات دموية من رعاة الإرهاب. لا شيء يبرر هذه الخطوة. لا مال يمكن أن يعوضك عن هذا السلوك المخزي، هذه الرحلة للقاتل بدون أخلاق وسمات إنسانية.

وفي العام الماضي، عوقب فناربخشه بغلق جزئي لملعبه في مباراة واحدة، مع إيقاف التنفيذ لعامين، بعد أن هتف مشجعوه باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مباراة أمام دينامو كييف.

وفرضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الأوروبي غرامة 50 ألف يورو (54835 دولارا) على فناربخشه وأمرت بالإغلاق الجزئي لملعبه.