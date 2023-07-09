لوكا هيرنانديز يعزز صفوف باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان بطل فرنسا، الأحد، تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي لوكا هيرنانديز من بايرن ميونيخ الألماني بعقد حتى العام 2028.

وجاء في بيان للنادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي وقّع على عقد لمدة خمس سنوات.

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لم يكشف فريق العاصمة عن قيمة الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها بلغت بين 45 و50 مليون يورو.

ونقل النادي عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع قوله: أنا متحمس جدًا، انتظرت مطولا للانضمام الى سان جيرمان وقد حصل ذلك أخيرًا. إنه يوم مميز بالنسبة لي وأنا سعيد بتواجدي هنا.

بات بطل العالم 2018 رابع صفقة للنادي هذا الصيف بعد الجناح الاسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الإيطالي ولاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي، في تشكيلة المدرب الجديد الاسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الاسباني ورُقي إلى الفريق الأول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" 2018، قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في نوفمبر الماضي.