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موسيالا: هاري كين يناسب بايرن ميونخ

ميونخ - د ب أ
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أكد جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، أن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي سيكون مناسبا لفريقه، معربا عن أمله في أن ينتقل اللاعب لصفوف الفريق البافاري.

وقال موسيالا في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، خلال حفل توزيع جوائز يوم السبت: لقد لعب على أعلى مستوى في الدوري الإنجليزي لسنوات، سيكون مناسبا وجيدا بالنسبة لنا.

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وتسلم لاعب وسط المنتخب الألماني البالغ من العمر "20 عاما"، جائزة أفضل رياضي شاب.

ويمتد عقد كين، قائد المنتخب الإنجليزي، مع توتنهام حتى عام 2024، لكن التقارير أكدت أن بايرن ميونخ يحضر عرض ثان لضم اللاعب ، وذلك بعد رفض العرض الأول والذي قيل إنه وصل إلى 70 مليون يورو (7ر76 مليون دولار).

ويبحث بطل الدوري الألماني 11 مرة متتالية، عن مهاجم جديد يعوض المركز الشاغر منذ رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الاسبوع الماضي أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ زار هاري كين في لندن في منتصف مايو الماضي من أجل اقناعه بالانضمام إلى أبطال الدوري الألماني في الصيف.

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