إيقاف إنييلي رئيس يوفنتوس السابق 16 شهراً

قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يوم الاثنين، إن محكمة رياضية قررت إيقاف أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس السابق 16 شهرا عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة لاتهامه في قضية بشأن مخالفات مزعومة تخص مستحقات اللاعبين.
وأضاف الاتحاد الإيطالي أن أنييلي، أحد المسؤولين البارزين عن مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي لم يكتب له النجاح في 2021، عوقب أيضا بغرامة 60 ألف يورو (66 ألف دولار).
وتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس لأكثر من عقد لكنه أعلن استقالته في نوفمبر الماضي بعد مخالفات مزعومة في حسابات أنجح فرق كرة القدم في إيطاليا.
وفي إطار القضية ذاتها وافق يوفنتوس في مايو على دفع غرامة قدرها 718 ألف يورو وعدم الطعن على عقوبة خصم عشر نقاط من رصيد الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي بعدما توصل إلى تسوية مع سلطات كرة القدم في إيطاليا.
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