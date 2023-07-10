جماهير بايرن تتسبب بتغريمه 116 ألف يورو

قضت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين بتغريم نادي بايرن ميونخ 116 ألف يرورو بسبب السلوك غير الرياضي من جانب جماهيره خلال مباراة بالدوري المحلي الموسم الماضي.

وبحسب اتحاد الكرة الألماني، يمكن استغلال ما يصل إلى 38 آلفا و500 يورو للاستثمار في معايير الأمن والبنية الأساسية.

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وأشعلت جماهير بايرن عددا ضخما من الألعاب النارية على الأقل خلال وبعد المباراة أمام شتوتغارت في الرابع من مارس الماضي، كما ألقت صاروخين باتجاه أرض الملعب، ما تسبب في وقف المباراة لمدة دقيقة.