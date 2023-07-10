مدرب توتنهام: لا أضمن استمرار هاري كين مع الفريق

يأمل أنجي بوستيكوغلو المدرب الجديد لنادي توتنهام هوتسبير أن تكون رؤيته للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سببا في إقناع نجم الفريق هاري كين بالبقاء لكنه أضاف أنه لم يتلق أي تأكيدات حول مستقبل المهاجم.

وارتبط كين، هداف توتنهام التاريخي، بالانتقال لعدة فرق، وأشارت تقارير إلى أن بايرن ميونخ عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني يعد من ضمن المهتمين بالتعاقد مع قائد منتخب إنجلترا.

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وأبلغ بوستيكوغلو مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين: هاري كين واحد من أفضل المهاجمين في العالم وأرغب في استمراره. أريد أن أجعل هذا النادي ناجحا وهذا ما يريده كين بلا شك، أريد أن أقدم نفسي إلى هاري وأعرض عليه رؤيتي للنادي ثم نذهب لملعب التدريب ونجعل هذا يتحقق.

وأضاف: لم أتلق أي ضمانات حول مستقبل هاري كين ولا أتوقع ذلك. لا يمكنك التعامل أبدا مع التكهنات. أحاول فقط التركيز على ما أعرفه.

وتولى بوستيكوغلو تدريب توتنهام في يونيو بعد أن حل الفريق ثامنا في الدوري الإنجليزي بعد فترة من الفوضى في الموسم حيث غادر المدرب السابق أنطونيو كونتي قبل أن يتولى كريستيان ستيليني ثم ريان ميسون تدريب الفريق بشكل مؤقت.

وغاب النادي الذي يتخذ من شمال لندن مقرا له عن المشاركة في بطولة أوروبية لأول مرة منذ موسم 2009-2010 وفشل في إنهاء انتظاره للحصول على بطولة منذ 15 عاما.