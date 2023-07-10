مدير باريس يسخر من مبابي.. ويطالب بطرده

سخر ليوناردو، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، من كيليان مبابي، واعتبر أن النجم الفرنسي لا يملك الامكانات التي تمكنه من قيادة النادي الفرنسي لتحقيق دوري أبطال أوروبا، وطالب بإبعاده.

وكان مبابي قد شن هجوما قاسيا على ناديه في تصريحات إعلامية، يوم السبت، وكشف أن الموسم المقبل سيكون الأخير له في الدوري الفرنسي، موجهًا سؤالا لإدارة النادي حول سبب الفشل المتكرر في الفوز بدوري أبطال أوروبا.

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وأثيرت تكهنات بشأن مستقبله في نادي العاصمة الفرنسية منذ أن أخبر النادي الشهر الماضي بأنه لن يقبل خيار تمديد عقده لمدة عام واحد عندما ينتهي العام المقبل، في الوقت الذي ربطته وسائل الإعلام بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكان ليوناردو قد لعب دورا حاسما في إقناع مبابي بتوقيع عقده مع باريس سان جيرمان عام 2022، قبل إبعاده من منصبه في نهاية موسم 2021-2022، ليغادر البرازيلي النادي الفرنسي بطريقة مثيرة للجدل.

وفتح ليوناردو النار تجاه النجم مبابي في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأحد، قائلا: من أجل مصلحة باريس سان جيرمان، حان الوقت لرحيل مبابي.

وأضاف: باريس سان جيرمان كان موجودا قبل مبابي وسيبقى بدونه، لقد قضى ستة أعوام في النادي وهناك خمسة فرق فازت بدوري أبطال أوروبا بدون مبابي.

وأردف: من خلال سلوكه خلال العامين الماضيين، أظهر مبابي أنه ليس لاعبا قادرا حقا على قيادة فريق، إنه لاعب رائع ولكنه ليس قائدا، إنه هداف رائع وليس مبدعا، من الصعب بناء فريق حوله.

