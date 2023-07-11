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فان دير سار أياكس
الأسطورة عمل مديراً في أياكس حتى استقالته الموسم الماضي

استقرار حالة فان دير سار.. وما زال في العناية المركزة

أمستردام - رويترز
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كشفت زوجة إدوين فان دير سار حارس مرمى أياكس ومانشستر يونايتد السابق الثلاثاء أن حالته مستقرة لكنه لا يزال في وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لنزيف في المخ الأسبوع الماضي.

ونُقل فان دير سار إلى مستشفى يوم الجمعة الماضية أثناء قضاء عطلة في كرواتيا.

ونقل أياكس أمستردام حيث عمل فان دير سار مديرا في النادي مؤخرا عن زوجته آن ماري قولها: إدوين لا يزال في وحدة العناية المركزة لكن حالته مستقرة. لم تعد حياته في خطر، يتواصل معنا كلما نزوره. علينا الصبر لمعرفة كيف ستتحسن حالته‬.

وترك فان دير سار (52 عاما)، الذي أمضى ست سنوات في مانشستر يونايتد قبل مغادرته عام 2011، منصبه في أياكس قبل نهاية الموسم الماضي بعد أن احتل الفريق الهولندي المركز الثالث في الدوري ليغيب عن دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009.

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