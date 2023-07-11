النصر يكثف مفاوضاته مع بورتو لضم أوتافيو

كثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط أوتافيو في الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد الدولي البرتغالي البالغ من العمر 28 عاما في 2025، وترغب عدة أندية أوروبية أيضا في التعاقد معه.

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وبحسب مصادر "العربية.نت"، حصل النادي السعودي على موافقة أوتافيو بعدما لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورا في إقناع اللاعب ذي الأصول البرازيلية، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية إيطالية بنجم بورتو الحاصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري البرتغالي الموسم المنصرم.

ودخل النصر في مفاوضات مع بورتو خلال الساعات الماضية من أجل إغلاق الصفقة، لكن المشكلة تكمن في أن النادي البرتغالي يرغب في الحصول على 40 مليون يورو كدفعة واحدة.

يشار إلى أن وسائل إعلام برتغالية، ذكرت في وقت سابق أن قيمة الشرط الجزائي الخاص بانتقال أوتافيو سترتفع من 40 إلى 60 مليون يورو بعد 15 يوليو الجاري، لذلك يأمل النصر في حسم الصفقة سريعا.

ويملك أوتافيو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وكان قد شارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وتواجد بالمباريات الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.

ولعب أوتافيو 44 مباراة مع بورتو في الموسم الماضي، سجل 7 أهداف وساهم في صناعة 13 هدفا، وحقق لقبين مع النادي الشهير بلقب "التنانين"، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022-2023.