اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الدولي البرتغالي أوتافيو وأمامه رونالدو في مباراة سابقة

النصر يكثف مفاوضاته مع بورتو لضم أوتافيو

دبي - عبدالملك الجزولي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كثف نادي النصر السعودي مفاوضاته مع بورتو البرتغالي من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط أوتافيو في الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد الدولي البرتغالي البالغ من العمر 28 عاما في 2025، وترغب عدة أندية أوروبية أيضا في التعاقد معه.

مادة اعلانية

وبحسب مصادر "العربية.نت"، حصل النادي السعودي على موافقة أوتافيو بعدما لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دورا في إقناع اللاعب ذي الأصول البرازيلية، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية إيطالية بنجم بورتو الحاصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري البرتغالي الموسم المنصرم.

ودخل النصر في مفاوضات مع بورتو خلال الساعات الماضية من أجل إغلاق الصفقة، لكن المشكلة تكمن في أن النادي البرتغالي يرغب في الحصول على 40 مليون يورو كدفعة واحدة.

يشار إلى أن وسائل إعلام برتغالية، ذكرت في وقت سابق أن قيمة الشرط الجزائي الخاص بانتقال أوتافيو سترتفع من 40 إلى 60 مليون يورو بعد 15 يوليو الجاري، لذلك يأمل النصر في حسم الصفقة سريعا.

ويملك أوتافيو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، وكان قد شارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وتواجد بالمباريات الأخيرة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.

ولعب أوتافيو 44 مباراة مع بورتو في الموسم الماضي، سجل 7 أهداف وساهم في صناعة 13 هدفا، وحقق لقبين مع النادي الشهير بلقب "التنانين"، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي موسم 2022-2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تركيا تحيي حلم انضمامها للاتحاد الأوروبي.. وموسكو: لا تتوهموا تركيا تحيي حلم انضمامها للاتحاد الأوروبي.. وموسكو: لا تتوهموا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط