بعد أزمة إفريقيا والأولمبياد.. مستقبل صلاح مع ليفربول في خطر

ظهر اسم الدولي الإيطالي فريديريكو كييزا جناح مواطنه يوفنتوس كخيار حقيقي لليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد معه وذلك وسط بوادر أزمة بين الأخير ونجمه المصري محمد صلاح الذي يستعد للغياب عن الفريق منتصف الموسم المقبل للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، وكذلك المشاركة في أولمبياد باريس 2024 صيف العام المقبل.

وكشف روجيريو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي عقب ضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس أن محمد صلاح سيكون ضمن الأسماء التي قد يعتمد عليها، مشبهاً أهميته بأهمية نيمار في منتخب البرازيل.

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وسيغيب صلاح عن 4 مباريات لليفربول على الأقل بين يناير وفبراير 2023 نظراً لمشاركته في كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار، بينما سيغيب عن بداية موسم 2024-2025 إذا شارك في دورة الألعاب الأولمبية 2024.



وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فإن وكيل أعمال كييزا يبحث عن إيجاد فريق لموكله الذي رفض عروض أستون فيلا، ويتردد أن "الريدز" ضمن الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الجناح الدولي، والذي يتابعه النادي منذ أدائه الرائع في بطولة يورو 2020 التي أقيمت صيف 2021 وفازت إيطاليا بلقبها على حساب إنجلترا.

ويحتاج يوفنتوس إلى بيع لاعبين بعد المشاكل التي عانى منها خلال الفترة الماضية، إذ غاب عن دوري أبطال أوروبا بسبب حسم نقاط من رصيده، وأنهى الدوري في المركز السابع.

وظهر صلاح للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 عندما احتضنتها لندن، وسجل 3 أهداف في دور المجموعات بشباك البرازيل ونيوزيلاندا وبيلاروسيا، بينما رفض ليفربول مشاركته في دورة ألعاب طوكيو 2020 التي أقيمت قبل عامين، بسبب عدم انضوائها تحت أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

