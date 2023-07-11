تقرير طبي: حارس باريس نجا من الموت بـ"نصف سم"

كشف تقرير طبي أن سيرجيو ريكو، حارس باريس سان جيرمان، كان سيموت على الفور حال كانت الإصابة التي تعرض لها أعمق بمقدار نصف سنتيمتر.
وتعرض ريكو في الأسابيع الماضية لإصابات خطيرة في الرأس وكان في غيبوية بعدما صدمه حصان أثناء مشاركته في رحلة بإقليم "ال روسيو" بإسبانيا، وغادر مؤخرا العناية المركزة، بينما يواصل تعافيه من إصابة في الرأس.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التقرير الطبي كشف أن ريكو كان على بعد نصف سنتيمتر من الموت، بمعنى أن الإصابة لو كانت أعمق بمقدار نصف سنتيمتر لمات على الفور.
وأفادت التقارير أن حارس باريس سان جيرمان فقد 23 كلغ، وأنه يتعافى حاليا، والأطباء يفكرون في إخراجه من المستشفى، يوم الجمعة.
وقال الحارس الإسباني إنه يشعر أنه محظوظ للغاية حيث يواصل التعافي بعد خروجه من الرعاية المركزة.
ونشر ريكو منشورا على "إنستغرام"، يوم الأحد، وذكر فيه: أردت أن أشكر كل شخص من الذين أظهروا وأرسلوا لي حبهم في هذه الأيام الصعبة. أواصل العمل على التعافي، وأتحسن كل يوم. أشعر أنني محظوظ للغاية. مرة أخرى، شكرا لكم وأتمنى أن أراكم قريبا.
ولعب ريكو لإشبيلية، ولعب معارا لفريق فولهام في موسم 2018 - 2019، ومرة أخرى في سان جيرمان في موسم 2019 - 2020 قبل أن ينضم لسان جيرمان بشكل نهائي في 2020.
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