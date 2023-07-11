توتنهام يتعاقد مع الإسرائيلي سولومون

أعلن توتنهام هوتسبير المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التعاقد مع الجناح مانور سولومون في انتقال مجاني بعقد لمدة خمس سنوات يوم الثلاثاء.

وكان اللاعب الإسرائيلي البالغ عمره 23 عاما، يرتبط بعقد مع شاختار دونيتسك لكنه قضى الموسم الماضي معارا في فولهام بعدما سمح الاتحاد الدولي (فيفا) للاعبين بتعليق عقودهم مع الأندية الأوكرانية بسبب الحرب.

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وقال توتنهام في بيان: توصل اللاعب الإسرائيلي الدولي لاتفاق مع النادي حتى 2028، في انتظار باقي الإجراءات الخاصة بتصريح العمل.

وخاض سولومون 106 مباريات مع شاختار وفاز بلقب الدوري مرتين وأحرز 22 هدفا. وشارك اللاعب في 35 مباراة دولية وسجل سبع مرات.

وخلال اللعب في فولهام، سجل سولومون خمسة أهداف في كل المسابقات في خمس مباريات متتالية للنادي اللندني.