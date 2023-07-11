خيتافي يستقبل برشلونة في افتتاح الدوري دون جمهور

يستقبل خيتافي برشلونة بطل الموسم الماضي في المرحلة الأولى من بطولة إسبانيا لكرة القدم لموسم 2023-2024 من دون جمهور، بسبب عقوبة تعود إلى عام 2017 وتتعلق باجتياح جمهوره للملعب.

وأعلنت المحكمة العليا في إسبانيا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عن عودتها عن قرارها الأولي بإلغاء العقوبة في وثيقة حصلت على نسخة منها وكالة "فرانس فرس".

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وكان أنصار خيتافي اجتاحوا ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريس" الخاص بفريقهم، بعد الفوز على تينيريفي الذي خوّلهم الصعود إلى مصاف الدرجة الأولى في "لا ليغا" قبل ست سنوات، ما أثار حفيظة أنصار الفريق المنافس ودفع المسؤولين عن المباراة إلى اللجوء إلى غرف الملابس.

وتعتبر زيارة برشلونة مجزية للغاية بالنسبة إلى خيتافي لكن رئيس النادي انخل توريس أكد بأنه حزين أكثر بالنسبة إلى أنصار الفريق بقوله لصحيفة "آس" الرياضية: إذا كان ما أرادوا هو معاقبة أنصارنا، فلا خيار أمامنا سوى القبول بالقرار. أنا حزين أكثر تجاه أنصار الفريق من نقص الموارد المادية للنادي من جراء هذا القرار.

ويستقبل خيتافي في 13 أغسطس حامل اللقب في افتتاح "لا ليغا".