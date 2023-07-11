مبابي: سأبقى "رغماً" عن باريس حتى لو جلست احتياطياً

كشفت إذاعة "مونت كارلو" يوم الثلاثاء أن كيليان مبابي رفع راية التحدي في وجه إدارة باريس سان جيرمان وتمسك بقرار البقاء مع الفريق الموسم المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مصمم على تنفيذ ذلك حتى لو بقي على مقاعد البدلاء أو في المدرجات.

وأشعل مبابي أزمة في أروقة النادي الباريسي الشهر الماضي عندما كشف أنه لن يمدد عقده بعد انتهائه صيف 2024، بينما رفض ناصر الخليفي رئيس النادي ذلك وقال علناً لكيليان إنه أمام حلين، إما التجديد أو الانتقال في الصيف الحالي لقاء مبلغ مالي، لأنه لن يخسر أحد أفضل لاعبي العالم مجاناً.

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وبحسب ما نشرته إذاعة "مونت كارلو" في وقت سابق، فإن مبابي يرغب بإكمال عقده مع النادي للحصول على مكافأة الولاء، إذ إن باريس مطالب بحسب العقد بينه وبين اللاعب بدفع 40 مليون يورو نهاية الشهر الجاري.



وقالت الإذاعة: مبابي مصمم على البقاء في باريس سان جيرمان وتحدي الإدارة من أجل الحصول على مكافأة الولاء، إذ إنه مستعد لفعل ذلك حتى لو جلس على مقاعد البدلاء أو حتى خارج التشكيلة في المدرجات، من أجل الانتقال مجاناً الصيف المقبل.

وزاد الخليفي في المؤتمر الصحافي الخاص بتقديم لويس إنريكي الأسبوع الماضي: على مبابي اتخاذ القرار خلال أسبوعين، وإذا لا يرغب في تجديد عقده فالباب مفتوح أمامه للرحيل، لا أحد أكبر من النادي.

وفعل باريس سان جيرمان ذلك قبل 4 أعوام مع أدريان رابيو لاعب يوفنتوس الحالي، إذ تم تجميده بعدما رفض تمديد عقده مع النادي أو الانتقال مقابل مبلغ مالي، إذ فضل لاعب منتخب فرنسا ذلك مقابل أن يرحل إلى "السيدة العجوز" مجاناً.

