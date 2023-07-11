نوير يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ

جاءت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جيدة، حيث عاد نويرإلى الملعب يوم الثلاثاء وخضع لجلسة تدريبية، وذلك بعد غياب طويل بسبب إصابة بكسر في الساق في ديسمبر الماضي.

وكان نوير "37 عاما" ضمن مجموعة أولى من اللاعبين خضعت للفحوص الطبية يوم الاثنين، وسيخضع باقي لاعبي الفريق للفحوص خلال الأيام المقبلة.

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وتدرب نوير يوم الثلاثاء تحت إشراف مدرب حراس المرمى وأخصائي علاج طبيعي، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن مشاركته في المعسكر التدريبي الأول للفريق في استعداداته للموسم الجديد بداية من السبت المقبل.

وذكرت تقارير إخبارية أن نوير ربما لم يصبح لائقا بالشكل الكافي للمشاركة في المعسكر الذي يقام اعتبارا من يوم السبت، وسيواصل التدرب بشكل منفرد.

كذلك أشارت تقارير إلى أن الصورة لم تتضح بشأن مدى قدرته على المشاركة مع الفريق في جولته الآسيوية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وكان نوير قد تعرض لكسر في الساق في ديسمبر الماضي ويغيب منذ ذلك الوقت، وقال في وقت سابق إنه يرغب في استعادة لياقته من جديد في الوقت المناسب للمشاركة في بداية الموسم الجديد.

ويخوض بايرن ميونخ أول مباراة رسمية مقبلة له في 12 أغسطس حيث يلتقي لايبزج بطل كاس ألمانيا في مباراة كأس السوبر الألماني.

ويستهل بايرن ميونخ مشواره في الدوري الألماني، الذي توج به للموسم الحادي عشر على التوالي، بمواجهة فيردر بريمن، بعد ستة أيام من خوض مباراة كأس السوبر.