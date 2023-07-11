يونيون برلين يضم فوفانا من تشيلسي على سبيل الإعارة

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أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء ضم المهاجم ديفيد داترو فوفانا من تشيلسي الإنجليزي بعقد إعارة لمدة موسم واحد.
وبدأ فوفانا مسيرته الاحترافية في بلاده كوت ديفوار قبل الانتقال إلى مولده النرويجي عام 2021، وبعدها بعامين انتقل إلى تشيلسي وشارك في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.
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وقال فوفانا تعليقا على انضمامه إلى يونيون برلين: الفريق تطور بشكل كبير في الأعوام الأخيرة وهو ما يمنحني حماسا شديدا لأكون جزءا من هذا الفريق في الموسم المقبل، لقد بذل النادي جهدا كبيرا ولفترة طويلة من أجلي، والآن أود أن أرد له ذلك عبر تقديم عروض جيدة.
وأنهى يونيون برلين الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الألماني ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
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